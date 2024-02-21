Москвичам рассказали о погоде 21 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В среду, 21 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. На дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов, в области – от 1 до 6 градусов мороза.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заметила, что мороз, пришедший в Центральную Россию в начале недели, к выходным сменит оттепель. Температура, по информации синоптика, превысит норму на 5–6 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнял, что последние дни февраля в Москве могут не быть морозными, однако ранняя весна маловероятна. По его словам, в марте и апреле в столице прогнозируется несколько волн арктических вторжений.



"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 21 февраля