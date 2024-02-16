Международный день родного языка отметят на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мероприятия в честь Международного дня родного языка пройдут в Музее славянской письменности "Слово" на ВДНХ 21 февраля, рассказала пресс-служба выставки.

Уточняется, что тематическая программа, посвященная истории славянской письменности, доступна всем по предварительной регистрации.

В частности, в 18 часов пройдет бесплатная экскурсия "Язык – живая душа народа" по залам музея. Гости экспозиции смогут узнать об истории возникновения славянской письменности, а также ее развитии и особенностях.

"Посетителям расскажут о том, с какими языками связан русский, сколько народов использовали кириллицу как основную письменность, кто переходил на нее с другой системы письма, а для кого кириллица стала первым алфавитом, положившим конец бесписьменной культуре", – заключили в пресс-службе.

Пройти регистрацию можно на сайте ВДНХ.

Ранее стало известно, что в пространстве Москвы на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ проходит новый трек на тему транспортного каркаса столицы. Программа доступна до 25 февраля.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, 2023 год для Москвы стал рекордным по числу транспортных проектов. Подробнее про это москвичи и гости города смогут узнать на самой выставке "Россия".

Выставка-форум "Россия" будет работать в Москве до 8 июля