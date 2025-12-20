Москвичи поздравили военнослужащих с наступающим Новым годом

Жители Москвы записали видеопоздравления для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Обращения были сделаны на праздничной локации "Фабрика подарков" в рамках городского новогоднего проекта.

В своих поздравлениях москвичи желают солдатам наступающего 2026 года, победы, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой, в уют и теплую семейную атмосферу. Они выражают поддержку всем, кто встал на защиту страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.