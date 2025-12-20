С началом сезона гриппа москвичи начали массово скупать кварцевые лампы

С наступлением традиционного сезона гриппа в Москве резко вырос спрос на кварцевые бактерицидные лампы. Жители столицы, желая защититься от вирусов, стали массово скупать такие устройства, часто выбирая самые дешевые модели.

На маркетплейсах наблюдается ажиотаж: представлены лампы всевозможных дизайнов, размеров и форм по цене от нескольких сотен до десятков тысяч рублей. Однако стремление к экономии на профилактике иногда приводит к обратному эффекту – неправильное использование кварцевых ламп может нанести вред здоровью.

