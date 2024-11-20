Телеканал Москва 24 получил премию "Медиабренд" в номинации "Лучшее оформление регионального телевизионного канала". Эта премия отмечает лучшие проекты в области маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа. Всего на конкурс было прислано более 800 работ в 48 номинациях. Среди номинантов были федеральные и региональные телеканалы, интернет-проекты и другие производители контента.

Сергей Карманов, креативный продюсер холдинга "Москва Медиа", отметил, что это заслуженно, так как Москва является городом общемировых трендов, и главный канал города должен быть на передовой в визуальном оформлении. Карманов поблагодарил руководство за поддержку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.