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Москвичам рассказали, какие продукты следует купить перед Новым годом заранее

Москвичам рассказали, какие продукты следует купить перед Новым годом заранее

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До Нового года остается чуть больше месяца. В связи с этим аналитики составили список продуктов, которыми стоит запастись уже сейчас.

Так, в преддверии праздника ожидается резкий скачок цен, который уже стал традиционным. Например, шампанское к новогодней ночи прибавит подорожает примерно на 40%. Кроме того, из-за сокращения поставок может подорожать импортный алкоголь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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