Высота снежного покрова в Москве превысила 10 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Высота снежного покрова в столице, по данным метеостанции ВДНХ, превысила 10 сантиметров, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, это самый высокий показатель с начала осени. На других метеостанциях столицы высота снега составляет от 10 сантиметров в Тушине до 11 сантиметров на Балчуге.

Снежный покров вырос и в области. В частности, в Дмитрове он достиг высоты в 17 сантиметров, а суточный прирост составил 13 сантиметров.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала текущей осени, температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ опускалась до -9,1 градуса. При этом в столичном районе Тушино было еще холоднее – там мороз достиг -9,5 градуса. Предыдущий минимум фиксировался в ночь на 18 ноября, когда воздух остыл до -6,4 градуса.

По данным Гидрометцентра России в субботу днем в столице ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -4...-2 градуса, а по области – -6...-1 градуса.

Ожидается ветер с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

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