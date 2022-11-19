Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала текущей осени, температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ опускалась до -9,1 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

При этом в столичном районе Тушино было еще холоднее – там мороз достиг -9,5 градуса. Предыдущий минимум фиксировался в ночь на 18 ноября, когда воздух остыл до -6,4 градуса.

По данным Гидрометцентра России в субботу днем в столице ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -4...-2 градуса, а по области – -6...-1 градуса.

Ожидается ветер с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 22 ноября.



Москвичей предупредили о гололедице

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