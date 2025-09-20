Жители столицы предложат идеи для следующего сезона проекта "Лето в Москве". Для голосования предлагаются тематические направления. Один из вопросов посвящен проекту “Время возможностей”, в рамках которого мероприятия и акции готовили столичные предприниматели.

Также в списках есть вопрос, посвященный гастрономическому направлению. В нем представлены такие фестивали, как "Рыбная неделя", "Московское чаепитие" и другие. Отдельный список состоит из благотворительных мероприятий, например фестиваль "Город неравнодушных".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.