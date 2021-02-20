В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса "КовиВак"

Третью вакцину от коронавируса зарегистрировали в России. Препарат "КовиВак" разработали в Центре имени Чумакова.

Первые 120 тысяч доз должны пустить в гражданский оборот уже в середине марта. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании по теме обращения вакцин.

В третьей фазе исследований препарата "КовиВак" примут участие порядка 3 тысяч человек. Более того, среди них будут люди с сопутствующими заболеваниями, в том числе аутоиммунными и с онкологией. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.