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19 сентября, 12:15

Общество

Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 48%

Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 48%

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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 48%. Это данные Оперштаба.

Новый штамм "Пирола" зафиксировали в ряде стран по всему миру. Этот вариант коронавируса более заразный, сообщает Роспотребнадзор.

Иммунологи считают, что всплеск заболеваемости может произойти в начале октября. Кто в зоне риска? Есть ли тесты, чтобы выявить "Пиролу"? Защищают ли от нового штамма существующие вакцины? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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