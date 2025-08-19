Минэкономразвития РФ предложило наказывать недобросовестных покупателей на маркетплейсах

Минэкономразвития России предложило наказывать недобросовестных покупателей на маркетплейсах. Речь идет о случаях, когда пользователь заказал много товаров, а потом от всех отказался, или не пришел за заказом.

Продавец сможет снизить ему рейтинг, потому что вся финансовая нагрузка за такие потери ложится на него. Также могут быть введены другие санкции, вплоть до блокировки аккаунта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.