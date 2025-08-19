19 августа, 07:15Общество
Минэкономразвития РФ предложило наказывать недобросовестных покупателей на маркетплейсах
Минэкономразвития России предложило наказывать недобросовестных покупателей на маркетплейсах. Речь идет о случаях, когда пользователь заказал много товаров, а потом от всех отказался, или не пришел за заказом.
Продавец сможет снизить ему рейтинг, потому что вся финансовая нагрузка за такие потери ложится на него. Также могут быть введены другие санкции, вплоть до блокировки аккаунта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.