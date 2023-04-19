Александр Головин посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

В Москве продолжает работу единый пункт отбора на контрактную службу. Процесс для посетителей организовали так, чтобы все можно было сделать в режиме "одного окна". Кроме того, в пункте помогают волонтеры.

Актер Александр Головин посетил пункт отбора на контрактную службу, расположенный на улице Яблочкова, 5, строение 1. Он высоко оценил его работу.

Кого берут на службу и какие есть ограничения для кандидатов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.