Жители Сочи остались без света из-за снегопада

Сочи завалило сугробами. Закрываются парки, жители сел остаются без света, снегоуборочная техника работает круглосуточно.

Впрочем, туристов морозы не пугают. В отелях не осталось свободных мест. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.