Собственники квартир могут потребовать перерасчет за некачественную работу УК

За некачественную работу управляющей компании собственники квартир могут потребовать перерасчет. Для этого необходимо отметить соответствующие недочеты в акте сдачи-приемки оказанных услуг.

УК отвечает за содержание дома, текущий ремонт общего имущества, уборку подъездов и двора. Постоянный контроль за работой обслуживающей организации может вести председатель совета дома, которого выбирают на общем собрании собственников.

Как сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в конце прошлого года был принят закон, упрощающий эту процедуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.