Москвичам рассказали, как проводят экспресс-тест на коронавирус

Экспресс-тестирование на коронавирус – это мазок, который берут из носа. Результат теста известен уже через 15 минут.

Купить такой экспресс-тест можно в аптеке и самостоятельно использовать дома. Подобное тестирование помогает выявить инфекцию у бессимптомных носителей вируса. Это важно, поскольку ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и снизить вероятность тяжелого течения болезни.

Для тестирования в медицинских организациях нужен только документ, удостоверяющий личность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.