Кондитер рассказала, как выбрать качественный сладкий новогодний подарок

Кондитер Ольга Лакомка рассказала, на что обратить внимание при покупке сладкого новогоднего подарка. Так, по словам эксперта, лучше отдать предпочтение набору сладостей, собранному непосредственно на производстве, а не в магазине. На таких подарках всегда указаны сроки годности и состав.

Кроме того, по мнению Лакомки, в качественном наборе допустимо наличие шоколада, конфет, вафель, пряников, печенья (бисквитного или галетного), мягкого риса, зефира, мармелада. При этом нежелательно покупать сладкие подарки, в которых есть карамель или леденцы.

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