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18 декабря, 07:45

Общество

Кондитер рассказала, как выбрать качественный сладкий новогодний подарок

Кондитер рассказала, как выбрать качественный сладкий новогодний подарок

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Кондитер Ольга Лакомка рассказала, на что обратить внимание при покупке сладкого новогоднего подарка. Так, по словам эксперта, лучше отдать предпочтение набору сладостей, собранному непосредственно на производстве, а не в магазине. На таких подарках всегда указаны сроки годности и состав.

Кроме того, по мнению Лакомки, в качественном наборе допустимо наличие шоколада, конфет, вафель, пряников, печенья (бисквитного или галетного), мягкого риса, зефира, мармелада. При этом нежелательно покупать сладкие подарки, в которых есть карамель или леденцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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