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18 октября, 22:15

Общество

Горожанам рассказали, как будет финансироваться проект "Московское долголетие" в 2025-м

Горожанам рассказали, как будет финансироваться проект "Московское долголетие" в 2025-м

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Социальные расходы в следующем году составят половину московского бюджета. Деньги пойдут на индексацию пособий, пенсий, а также на проект "Московское долголетие".

Он стартовал в 2018 году. Так, проект предоставляет москвичам пожилого возраста бесплатные билеты в театр, дает возможность посещать спортивные секции под руководством профессионалов и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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