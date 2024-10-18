Горожанам рассказали, как будет финансироваться проект "Московское долголетие" в 2025-м

Социальные расходы в следующем году составят половину московского бюджета. Деньги пойдут на индексацию пособий, пенсий, а также на проект "Московское долголетие".

Он стартовал в 2018 году. Так, проект предоставляет москвичам пожилого возраста бесплатные билеты в театр, дает возможность посещать спортивные секции под руководством профессионалов и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.