Телезрители Москвы 24 рассказали, какие зумерские слова они знают

Телезрители телеканала Москва 24 рассказали, что знакомы с некоторыми словами из молодежного сленга. Среди них – "краш", "кринж", "агриться" и "муд".

Один зритель пояснил, что "краш" – это человек, в которого можно влюбиться. Другой сказал, что "кринж" – это когда кто-то делает что-то неудобное или неприличное. Некоторые признались, что теряются в этих словах и просят других их перевести.

