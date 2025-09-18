Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 14:30

Общество

Телезрители Москвы 24 рассказали, какие зумерские слова они знают

Телезрители Москвы 24 рассказали, какие зумерские слова они знают

В подмосковных Бабенках запустили деревенский тур для молодежи

Москвичам рассказали о возвращении тепла 21 сентября

Гости фестиваля "Сигнал" пожаловались, что им не вернули деньги за билеты

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год

"Интервью": Александр Добровинский – о громких делах

"Сделано в Москве": ZEN HOME

"Доктор 24": врач рассказала, чем могут помочь тейпы

В Подмосковье стартовала программа по перевоспитанию для зумеров

"Утро": москвичам рассказали о погоде 18 сентября

Телезрители телеканала Москва 24 рассказали, что знакомы с некоторыми словами из молодежного сленга. Среди них – "краш", "кринж", "агриться" и "муд".

Один зритель пояснил, что "краш" – это человек, в которого можно влюбиться. Другой сказал, что "кринж" – это когда кто-то делает что-то неудобное или неприличное. Некоторые признались, что теряются в этих словах и просят других их перевести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин