Профилактику Вечного огня провели в городах-героях и городах воинской славы

К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны в городах-героях и городах воинской славы России проверяют работу горелок на мемориалах Вечных огней.

В Москве торжественная церемония прошла на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Подобную профилактику уже более полувека проводят специалисты Мосгаза. Огонь при помощи специального факела переносят на временную горелку, а потом возвращают на место.

Такая профилактика позволяет узнать, как устроен главный символ памяти Великой Отечественной войны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.