В Москве прошла церемония награждение победителей Всероссийского конкурса журналистов

В Москве 18 мая прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса журналистов “Экономическое возрождение России". Экономический обозреватель, работающий на телеканала Москва 24, Константин Цыганков получил награды сразу в двух номинациях – "Лучший бизнес блог" и "Лучшие индивидуальные публикации в СМИ".

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