Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:45

Общество

В Москве прошла церемония награждение победителей Всероссийского конкурса журналистов

В Москве прошла церемония награждение победителей Всероссийского конкурса журналистов

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии рисков заразиться птичьим гриппом в Москве

Новости часа: кабмин выделит почти 2,5 млрд руб на поддержку аэропортов

Очевидцы показали кадры тополиного пуха в Москве

Москвичей предупредили о высокой опасности возникновения пожаров

Очевидцы показали, как 3 человека проехали на одном электросамокате в центре Москвы

Торфяники подготовят к сезону пожаров в Подмосковье

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 19 мая

Новости часа: Собянин заявил, что работы на южном участке МСД будут завершены в 2023 году

Новости часа: Ларов рассказал о продлении зерновой сделки Россией

В Москве 18 мая прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса журналистов “Экономическое возрождение России". Экономический обозреватель, работающий на телеканала Москва 24, Константин Цыганков получил награды сразу в двух номинациях – "Лучший бизнес блог" и "Лучшие индивидуальные публикации в СМИ".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика