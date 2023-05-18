15:34Город
Карантин из-за птичьего гриппа ввели в Москве на нескольких территориях
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Карантин из-за птичьего гриппа ввели в Москве на нескольких территориях. Об этом говорится в распоряжении Сергея Собянина, опубликованном на mos.ru.
Согласно документу, 16 мая были зафиксированы случаи заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории столичных районов Братеево и Орехово-Борисово Северное.
В связи с этим принято решение об установлении карантина в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения до тех пора, пока не будут выполнены все мероприятия по недопущению распространения и устранению очага птичьего гриппа.
Уточняется, что эпизодическим очагом является Борисовский пруд. В перечень угрожаемых зон входят следующие районы:
- Орехово-Борисово Северное;
- Орехово-Борисово Южное;
- Печатники;
- Братеево;
- Зябликово;
- Капотня;
- Марьино;
- Люблино;
- Нагатинский Затон;
- Нагатино-Садовники;
- Москворечье-Сабурово;
- Царицыно;
- Бирюлево Восточное;
- Бирюлево Западное;
- Чертаново Северное;
- Чертаново Центральное.
Эксперты также выявили случай птичьего гриппа на земельном участке, который ограничен Бесединским шоссе в Братееве.
В период карантина в указанных зонах запрещается лечить больных птиц, завозить и выводить птиц, а также инкубационные яйца. Кроме того, нельзя перемещать и перегруппировывать птиц, заготавливать и вывозить кормы для этих птиц.
Ранее сообщалось, что очаги заражения птичьим гриппом зафиксировали в пяти районах Кировской области. В правительстве региона заявили, что доступ к месту обнаружения ограничили.
По данным местных властей, очаги выявили в Фаленском, Немском, Зуевском, Кирово-Чепецком районах, Кирово-Чепецке и Кирове. Там организовали дезинфекцию. Также в данных местах проводят осмотр личных хозяйств и вакцинацию домашних птиц.
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