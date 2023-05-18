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15:34

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Карантин из-за птичьего гриппа ввели в Москве на нескольких территориях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Карантин из-за птичьего гриппа ввели в Москве на нескольких территориях. Об этом говорится в распоряжении Сергея Собянина, опубликованном на mos.ru.

Согласно документу, 16 мая были зафиксированы случаи заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории столичных районов Братеево и Орехово-Борисово Северное.

В связи с этим принято решение об установлении карантина в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения до тех пора, пока не будут выполнены все мероприятия по недопущению распространения и устранению очага птичьего гриппа.

Уточняется, что эпизодическим очагом является Борисовский пруд. В перечень угрожаемых зон входят следующие районы:

  • Орехово-Борисово Северное;
  • Орехово-Борисово Южное;
  • Печатники;
  • Братеево;
  • Зябликово;
  • Капотня;
  • Марьино;
  • Люблино;
  • Нагатинский Затон;
  • Нагатино-Садовники;
  • Москворечье-Сабурово;
  • Царицыно;
  • Бирюлево Восточное;
  • Бирюлево Западное;
  • Чертаново Северное;
  • Чертаново Центральное.

Эксперты также выявили случай птичьего гриппа на земельном участке, который ограничен Бесединским шоссе в Братееве.

В период карантина в указанных зонах запрещается лечить больных птиц, завозить и выводить птиц, а также инкубационные яйца. Кроме того, нельзя перемещать и перегруппировывать птиц, заготавливать и вывозить кормы для этих птиц.

Ранее сообщалось, что очаги заражения птичьим гриппом зафиксировали в пяти районах Кировской области. В правительстве региона заявили, что доступ к месту обнаружения ограничили.

По данным местных властей, очаги выявили в Фаленском, Немском, Зуевском, Кирово-Чепецком районах, Кирово-Чепецке и Кирове. Там организовали дезинфекцию. Также в данных местах проводят осмотр личных хозяйств и вакцинацию домашних птиц.

"Актуальный репортаж": вирусологи предупредили о риске пандемии из-за птичьего гриппа

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