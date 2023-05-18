Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Карантин из-за птичьего гриппа ввели в Москве на нескольких территориях. Об этом говорится в распоряжении Сергея Собянина, опубликованном на mos.ru.

Согласно документу, 16 мая были зафиксированы случаи заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории столичных районов Братеево и Орехово-Борисово Северное.

В связи с этим принято решение об установлении карантина в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения до тех пора, пока не будут выполнены все мероприятия по недопущению распространения и устранению очага птичьего гриппа.

Уточняется, что эпизодическим очагом является Борисовский пруд. В перечень угрожаемых зон входят следующие районы:

Орехово-Борисово Северное;

Орехово-Борисово Южное;

Печатники;

Братеево;

Зябликово;

Капотня;

Марьино;

Люблино;

Нагатинский Затон;

Нагатино-Садовники;

Москворечье-Сабурово;

Царицыно;

Бирюлево Восточное;

Бирюлево Западное;

Чертаново Северное;

Чертаново Центральное.

Эксперты также выявили случай птичьего гриппа на земельном участке, который ограничен Бесединским шоссе в Братееве.

В период карантина в указанных зонах запрещается лечить больных птиц, завозить и выводить птиц, а также инкубационные яйца. Кроме того, нельзя перемещать и перегруппировывать птиц, заготавливать и вывозить кормы для этих птиц.

Ранее сообщалось, что очаги заражения птичьим гриппом зафиксировали в пяти районах Кировской области. В правительстве региона заявили, что доступ к месту обнаружения ограничили.

По данным местных властей, очаги выявили в Фаленском, Немском, Зуевском, Кирово-Чепецком районах, Кирово-Чепецке и Кирове. Там организовали дезинфекцию. Также в данных местах проводят осмотр личных хозяйств и вакцинацию домашних птиц.

