Новости мира: в Индии проходит крупнейшее паломничество в истории

В Индии проходит самое массовое паломничество в истории страны. Ожидается, что за шесть недель город у слияния рек Ганг и Ямуна посетят около 450 миллионов человек. Верующие собираются на берегу реки для ритуального омовения.

Тем временем в Канаде расследуют причины авиакатастрофы. При посадке в аэропорту Торонто у самолета разрушилась стойка шасси, оторвалось крыло, после чего борт перевернулся. По последним данным, пострадали 18 человек.

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