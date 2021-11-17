В столичном транспорте продолжаются рейды по проверке масочного режима

В московском транспорте продолжают следить за масочным режимом. В среду, 17 ноября, рейды прошли на Арбатско-Покровской линии и в вестибюле станции "Трубная".

Пассажирам напоминают, что маска должна полностью закрывать лицо и снимать ее в поезде тоже не стоит.

Штраф за несоблюдение правил доходит до 5 тысяч рублей, выписывают его тут же: вместо бумажных бланков, которые заполняли вручную, оформляют квитанции. За прошлый месяц в метро зарегистрировали более 50 тысяч нарушений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.