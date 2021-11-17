В Москве выявлено 2 966 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За минувшие сутки в Москве выявили 2 966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В медучреждения доставлены 940 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 732 человека.
За прошедшие 24 часа в городе выздоровели еще 7 477 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала пандемии победить болезнь смогли 1 702 667 человек.
В столице за сутки скончались 96 пациентов с подтвержденным COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 36 626 случаев заражения коронавирусом. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Москве, Республике Алтай, Тыве и Камчатском крае.
Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контакта с заболевшими
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