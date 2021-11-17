В Москве выявлено 2 966 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в Москве выявили 2 966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В медучреждения доставлены 940 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 732 человека.

За прошедшие 24 часа в городе выздоровели еще 7 477 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала пандемии победить болезнь смогли 1 702 667 человек.

В столице за сутки скончались 96 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 36 626 случаев заражения коронавирусом. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Москве, Республике Алтай, Тыве и Камчатском крае.

