Кондитер рассказала, как правильно выбрать вафельный торт

Вафельный торт – один из самых популярных советских десертов. Подобные сладости были относительно дешевыми и подавались к столу на многих праздниках. Сейчас на прилавках можно встретить торты с разными вкусами: кофейные, ореховые или шоколадные. Зачастую они покрыты глазурью.

Кондитер Ольга Лакомка при выборе торта рекомендовала обращать внимание на состав продукта. В его основе – вафельные листы из муки, яиц, растительного масла, соли, соды, воды и разрыхлителей. Здесь, как правило, производители обходятся без лишних добавок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.