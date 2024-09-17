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17 сентября, 08:00

Общество

Кондитер рассказала, как правильно выбрать вафельный торт

Кондитер рассказала, как правильно выбрать вафельный торт

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Вафельный торт – один из самых популярных советских десертов. Подобные сладости были относительно дешевыми и подавались к столу на многих праздниках. Сейчас на прилавках можно встретить торты с разными вкусами: кофейные, ореховые или шоколадные. Зачастую они покрыты глазурью.

Кондитер Ольга Лакомка при выборе торта рекомендовала обращать внимание на состав продукта. В его основе – вафельные листы из муки, яиц, растительного масла, соли, соды, воды и разрыхлителей. Здесь, как правило, производители обходятся без лишних добавок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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