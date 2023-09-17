Эксперты рассказали, как правильно выбрать замороженные хинкали

На московских прилавках можно встретить классические и вегетарианские замороженные хинкали. Впервые такие изделия приготовили в горах к северу от Тбилиси. Для жителей Кавказа это согревающее и питательное блюдо из теста и баранины.

Затем хинкали пришли в большие города. Вслед за этим изменилась и начинка: сейчас можно встретить хинкали с говядиной, свининой и даже овощами.

Эксперты сообщают, что у замороженных обязательно должен быть хвостик. Помимо этого сообщается, что качественные хинкали всегда крупные. Поверхность мешочков должна быть чистой и белой, с легким сливочным оттенком. При этом трещин на замороженном изделии быть не должно.