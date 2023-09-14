Роскачество выявило фальсифицированный сыр в половине проверенных пицц

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Роскачество проверило пиццы "Маргарита" из сетей доставки и магазинов (полуфабрикаты) – выяснилось, что сыр почти в половине из них имеет признаки фальсификата. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В 9 из 20 случаев в сыре выявлены признаки фальсификации: наличие фитостеринов и несоответствия ГОСТ Р по жирнокислотному составу говорят о том, что производители экономят на самом дорогостоящем ингредиенте и обманывают потребителя", – говорится в сообщении.

Проверить "Маргариты" было решено, поскольку Роскачество ранее получало жалобы на то, что вместо моцареллы производители, стремясь сэкономить, используют сырные продукты с жирами немолочного происхождения, то есть растительными.

Отмечается, что отклонения по нескольким жирным кислотам могут быть вызваны естественными причинами, например использованием при приготовлении растительного масла, однако большое количество несоответствий сигнализирует уже о фальсификате.

Ранее Роскачество проверило по 86 показателям фарш 18 торговых марок в РФ. Проверку было решено провести из-за многочисленных жалоб потребителей. В итоге в 16 образцах специалисты обнаружили кишечную палочку, сальмонеллу и другие бактерии.



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