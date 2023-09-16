Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения масочного режима в Кремле. Он заявил, что пока новых ограничений нет.

"Ждем рекомендации врачей", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого стало известно, что масочный режим и другие меры профилактики временно вводят в Доме правительства РФ. Причиной стал сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что основания для введения масочного режима в РФ нет, однако в учреждениях могут объявлять локальные ограничения. Ведомство порекомендовало пользоваться антисептиками для рук. Это является действенной мерой профилактики, которая уменьшает риск сезонных заболеваний, указал Роспотребнадзор.

Ранее Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в РФ. Как отметили в ведомстве, инфекция приобретает сезонный характер. Там также объяснили, что традиционное ухудшение эпидемиологической ситуации в конце лета – начале осени вызвано массовым возвращением взрослых из отпусков и выходом детей с каникул.

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