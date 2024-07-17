Житель Самары отправился в Москву пешком

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17 июля, 23:55

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Самарчанин Евгений Юрьев вышел на маршрут до Москвы длиной около тысячи километров вместе со своей собакой Аей. С собой путешественник взял палатку и медикаменты. По предварительным расчетам, время в пути займет около 90 дней.

За плечами Юрьева уже 20 километров пути. По его словам, в дороге ему помогают навыки выживания в дикой природе. Например, он научился вить веревки из крапивы, выделывать змеиную кожу и колоть кремень.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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