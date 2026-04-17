В подмосковной деревне Рождествено 8 лет продолжается конфликт из-за платного проезда

В подмосковной деревне Рождествено уже 8 лет продолжается конфликт между местными жителями и ассоциацией, которая установила платный проезд через ворота на территорию. Жители вынуждены платить 200 рублей за каждый проезд либо вносить ежемесячный взнос, а за парковку – 1000 рублей в час.

Из-за этих ограничений женщина с гипертоническим кризом не могла дождаться скорой помощи у дома – ей пришлось пройти полкилометра до ворот, где медики оказывали помощь на улице. Жители также опасаются, что по уставу ассоциации они могут стать субсидиарными ответчиками по ее возможным кредитам.

