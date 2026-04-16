Фото новосибирца в очках завирусилось в Сети и набрало 14 млн просмотров

Фото молодого человека из Новосибирска Алексея Жулькова в солнечных очках с подписью: "Когда впервые за пять лет появилось удачное фото", неожиданно завирусилось в Сети и набрало более 14 миллионов просмотров. Пользователи, блогеры и даже бренды стали ставить это фото себе на аватарки, а снимок появился на банке лимонада и на смартфонах.

Сам Жульков рассказал, что сделал фотографию на закате во время отдыха на яхте с друзьями и не ожидал такой популярности. Эксперт по продвижению в соцсетях Вероника Черновец объяснила успех мема узнаваемостью ситуации: каждый хочет показать миру свое удачное фото, а подхватить флешмоб легко.

