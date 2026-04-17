Июнь стал самым популярным месяцем для свадеб в Москве в 2026 году

Самым популярным месяцем для свадеб в Москве в 2026 году стал июнь, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Столичные ЗАГСы уже получили порядка 40 тысяч заявлений на регистрацию брака в период с мая по сентябрь.

При этом июнь выбрали более 12 тысяч пар. Все благодаря большому количеству красивых дат. Свадебный сезон традиционно начнется с праздника Красная горка, который в этом году выпал на 19 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.