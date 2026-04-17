Атлантический циклон стал причиной похолодания в столице

В Москве повышен уровень погодной опасности. При этом основной удар непогоды придется на 19 апреля. В столичный регион придут мокрый снег, заморозки, гололедица и порывистый ветер.

По прогнозам синоптиков, предстоящие выходные и начало следующей недели станут самым холодным периодом апреля. Температура ночью может опускаться до нуля, днем не превышать 3 градусов. В отдельных районах возможен временный снежный покров высотой до 5 сантиметров.

Похолодание связывают с приходом атлантического циклона со стороны Баренцева моря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.