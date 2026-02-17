Форма поиска по сайту

17 февраля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 февраля

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 февраля

"Новости дня": в Москве повысили температуру в батареях из-за морозов

"Качество жизни": врач рассказала, какие прививки нужно делать

"Мослекторий": Александр Ершов – о китайском Новом годе

Ночь на 18 февраля станет одной из самых холодных в Москве этой зимой

Торжественное гашение маркированной открытки "100 лет Фотохронике ТАСС" прошло в Москве

"Миллион вопросов": врач рассказал, сколько блинов можно съесть без вреда для ЖКТ

Москвичей ждут температурные качели в ближайшие дни

Сергей Собянин рассказал о развитии кадетского образования в Москве

"Деньги 24": Москва заняла первое место по количеству блинных заведений среди городов РФ

В ночь на среду, 18 февраля, в Москве ожидается до минус 20 градусов, а за городом – до минус 26 градусов. Это станет одной из самых холодных ночей в году. После этого в столицу ворвется теплый циклон с Балкан, который приведет к мощному снегопаду и оттепели.

18 и 19 февраля в центре столицы возможны локальные ограничения движения. Помимо этого, в среду возможны ухудшения условий движения из-за гололедицы, а в четверг – из-за снегопада. Выезжая на автомобиле, водители рискуют в том числе безопасностью.

До 2028 года в Москве планируют построить свыше 280 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов, рассказал Сергей Собянин на странице в МАХ. До конца 2026 года будет завершено строительство южной части МСД, а также будет завершен первый этап создания эстакады на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

