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Новости

17 января, 20:00

Общество

Новости часа: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за погоды

Новости часа: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за погоды

Новости часа: более 1,5 тыс рабочих мест появятся на фармпредприятиях Москвы

Москвичи поделились кадрами живописного заката

Москвичам рассказали, где оборудовали места для купания в Крещение

Синоптики предупредили о порывах ветра до 20 м/с 18 января

Московский зоопарк будет принимать подарки для животных с 19 по 21 января

"Атмосфера": снегопад ожидается в столице 18 января

Диндин из Московского зоопарка попыталась познакомить маленькую панду с большим вольером

Новорожденная косатка из Москвариума научилась нырять до дна

Площадки для крещенских купаний оборудуют в 11 столичных парках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающегося снегопада. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На востоке Москвы реорганизуют еще один участок бывшей промзоны Хапиловка, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.

Автобусы на 320 маршрутах в Подмосковье будут работать до 03:00 в ночь на Крещение, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

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