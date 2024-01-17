Новости часа: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за погоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающегося снегопада. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На востоке Москвы реорганизуют еще один участок бывшей промзоны Хапиловка, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.

Автобусы на 320 маршрутах в Подмосковье будут работать до 03:00 в ночь на Крещение, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.