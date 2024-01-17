Новости часа: более 1,5 тыс рабочих мест появятся на фармпредприятиях Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более полутора тысяч рабочих мест появятся на фармацевтических предприятиях Москвы в рамках инвестпроектов. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

23-градусные морозы придут в Москву после Крещения, сообщили в Гидрометцентре России.

Станция Площадь Гагарина стала самой популярной у пассажиров с момента запуска МЦК, рассказали в пресс-службе РЖД.