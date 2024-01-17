17 января, 18:30Общество
Новости часа: более 1,5 тыс рабочих мест появятся на фармпредприятиях Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более полутора тысяч рабочих мест появятся на фармацевтических предприятиях Москвы в рамках инвестпроектов. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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