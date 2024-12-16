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Новости

16 декабря, 16:30

Общество

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей с 18 декабря

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей с 18 декабря

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В ночь на 18 декабря температура воздуха в Москве составит около 2–3 градусов мороза, но уже через сутки достигнет своих минимальных значений – около 15–19 градусов ниже нуля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что такие перепады температуры вызваны быстрым перемещением гребня высокого давления с юго-запада на восток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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