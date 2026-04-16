На США обрушился мощный циклон, охвативший территорию от Техаса до Нью-Йорка и затронувший свыше 130 миллионов человек. В Висконсине, Миннесоте, Канзасе и Айове были зафиксированы торнадо, причем в этих регионах действовал третий уровень риска из пяти возможных. В некоторых местах выпал крупный град, достигавший диаметра около восьми сантиметров, что привело к повреждению зданий.

В небе над Вашингтоном пилоты одного из самолетов во время рейса начали издавать звуки животных в радиоэфире. Запись этого странного диалога попала в американские СМИ и быстро разошлась по Сети. Диспетчер, услышав вместо привычных команд лай и мяуканье, сдержанно отреагировал, призвав пилотов к более профессиональному поведению. Но несмотря на замечание, еще некоторое время они не могли остановиться. Инцидент не повлиял на безопасность полета.

Личный врач президента США Дональда Трампа раскрыл подробности его ежедневного рациона. По словам медика, утро главы государства начинается с употребления шоколадных батончиков, после чего он пьет диетическую колу. По мнению Трампа, этот напиток обладает целебными свойствами и способен уничтожать раковые клетки в организме, подобно тому, как она убивает сорняки при поливе.

