Более двух тысяч школьников приняли участие в проекте "Поколение М"

Компания МТС организовала детский лагерь на платформе благотворительного творческого проекта "Поколение М" во время новогодних каникул. В нем приняли участие более двух тысяч российских школьников из 29 регионов страны.

Школьники приняли участие в виртуальных мастер-классах, а также выполнили конкурсные задания. Каждый день каникул в телеграм-канале они изучали одно из современных творческих направлений: контент-мейкинг, журналистику, вокал, хореографию, музыку и фотографию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.