Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Общество

Более двух тысяч школьников приняли участие в проекте "Поколение М"

Более двух тысяч школьников приняли участие в проекте "Поколение М"

Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Москве

Москвичи стали чаще пользоваться медицинскими онлайн-сервисами – Депздрав

"Атмосфера": 4 градуса мороза ожидается в столице вечером 16 января

В Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости гриппом в РФ будет продолжаться

Москвичам рассказали, сколько дней осталось до наступления весны

Новости часа: страховой стаж мобилизованных за участие в СВО засчитают в двойном размере

Синоптики заявили, что москвичей ожидает самое теплое Крещение за последние 15 лет

Роспотребнадзор спрогнозировал дальнейший рост заболеваемости гриппом в РФ

Кабмин РФ освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности

Компания МТС организовала детский лагерь на платформе благотворительного творческого проекта "Поколение М" во время новогодних каникул. В нем приняли участие более двух тысяч российских школьников из 29 регионов страны.

Школьники приняли участие в виртуальных мастер-классах, а также выполнили конкурсные задания. Каждый день каникул в телеграм-канале они изучали одно из современных творческих направлений: контент-мейкинг, журналистику, вокал, хореографию, музыку и фотографию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика