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Новости

15 декабря, 17:30

Общество

После декрета москвичек бесплатно обучит центр "Профессионал"

После декрета москвичек бесплатно обучит центр "Профессионал"

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В учебном центре "Профессионал" москвичкам, находящимся в декрете, помогут бесплатно получить дополнительное профобразование. Чтобы попасть в число студенток, необходимо обратиться в центр занятости "Моя работа", выбрать подходящий курс, пройти отбор и получить направление.

Москвичкам доступно более 60 образовательных программ. В том числе IT, логистика, продажи, экономика, финансы, промышленность. Подробнее о том, как город поддерживает тмолодых мам, – в эфире телеканала Москва 24.

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