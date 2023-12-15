После декрета москвичек бесплатно обучит центр "Профессионал"

В учебном центре "Профессионал" москвичкам, находящимся в декрете, помогут бесплатно получить дополнительное профобразование. Чтобы попасть в число студенток, необходимо обратиться в центр занятости "Моя работа", выбрать подходящий курс, пройти отбор и получить направление.

Москвичкам доступно более 60 образовательных программ. В том числе IT, логистика, продажи, экономика, финансы, промышленность. Подробнее о том, как город поддерживает тмолодых мам, – в эфире телеканала Москва 24.