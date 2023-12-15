Выставку с необычными елками запустят в Кускове

Самый необычные новогодние елки покажут москвичам в Кускове. Выставка "Хрустальный хоровод" откроется 15 декабря и продлится до 21 января. Там представят работы московских и петербургских художников, которые творят из стекла и керамики.

Посетители увидят трехметровую ель с самыми разными стеклянными игрушками, а также множество авторских новогодних елок – зеркальную, геометрическую, с разноцветными иголками, прозрачную и даже в виде селедки под шубой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.