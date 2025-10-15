Форма поиска по сайту

15 октября, 08:00

Врачи предложили ввести "паспорт приема антибиотиков"

Врачи предложили ввести "паспорт приема антибиотиков" – специальный раздел в истории болезни, куда будут заноситься данные о каждом назначенном пациенту препарате, его дозировке и частоте применения. Инициатива направлена на борьбу с бесконтрольным использованием антибиотиков и ростом антибиотикорезистентности.

По словам кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, такой паспорт поможет врачам оценивать предыдущие схемы лечения и выбирать более эффективные препараты в будущем. Без этого, по его мнению, существует риск, что большинство антибиотиков со временем перестанут работать из-за потери чувствительности к ним у бактерий.

