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15 августа, 22:15

Культура

Певица Крыгина встретилась с контрактниками в пункте отбора на военную службу в Москве

Певица Крыгина встретилась с контрактниками в пункте отбора на военную службу в Москве

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Народная артистка России Надежда Крыгина встретилась с контрактниками в пункте отбора на военную службу в Москве и выступила перед военнослужащими с несколькими песнями. Вместе с певицей выступили участники культбригады Москонцерта Мария Беляева и Александр Усков.

Центр отбора на улице Яблочкова работает по принципу одного окна, при этом предварительная запись не обязательна. Заключить контракт для участия в СВО могут как граждане России, так и иностранцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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