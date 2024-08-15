Певица Крыгина встретилась с контрактниками в пункте отбора на военную службу в Москве

Народная артистка России Надежда Крыгина встретилась с контрактниками в пункте отбора на военную службу в Москве и выступила перед военнослужащими с несколькими песнями. Вместе с певицей выступили участники культбригады Москонцерта Мария Беляева и Александр Усков.

Центр отбора на улице Яблочкова работает по принципу одного окна, при этом предварительная запись не обязательна. Заключить контракт для участия в СВО могут как граждане России, так и иностранцы.

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