15 апреля, 12:45
В магазинах Москвы оборот товаров для садоводства вырос на 16%
Москвичи уже открыли дачный сезон, на взлетных магистралях заметно вырос трафик. Горожане активно покупают в садовых магазинах семена, саженцы, грунт и инструменты.
В марте – апреле оборот категории "все для садоводства" вырос на 16%. Продажи семян увеличились более чем наполовину, почти вдвое вырос спрос на опрыскиватели и садовые насосы. Продажи садовой мебели поднялись на 40%.
