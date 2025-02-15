В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В столице резко похолодало, а дороги стали скользкими после ночных осадков. 15 февраля стал самым холодным днем с начала года – утром температура опустилась до минус 9,5 градусов. Синоптики прогнозируют, что пик морозов придется на 17 февраля, когда термометры могут показать до минус 15.

Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.