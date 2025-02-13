В Лужниках пройдет благотворительная акция на катке

Жителей Москвы приглашают принять участие в благотворительной акции на катке в Лужниках. Гости смогут отправить открытку с романтическим посланием своим близким – для этого нужно получить специальный стикер в павильоне катка и передать его курьеру.

Средства, собранные во время акции, направят в благотворительный фонд для поддержки людей с аутизмом. Принять участие можно 14, 15 и 16 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.