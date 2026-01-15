Форма поиска по сайту

15 января, 17:30

Общество

Блогер Платон начал толкать телегу в бутылками воды из Москвы в поселок Михалево Парк

Блогер Платон, который известен по "выживанию" на скамейке в парке, придумал новый челлендж. Теперь он толкает телегу, наполненную бутылками с водой, весом около 70 килограммов из Москвы от станции метро "Свиблово" в коттеджный поселок Михалево Парк.

Зрители могут отправить донат и заставить его на какое-то время развернуться и двигаться в обратную сторону. В пути Платон уже несколько дней. Он попал под все последние снегопады, но продолжает движение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоНаталия Шкода

