Блогер Платон начал толкать телегу в бутылками воды из Москвы в поселок Михалево Парк

Блогер Платон, который известен по "выживанию" на скамейке в парке, придумал новый челлендж. Теперь он толкает телегу, наполненную бутылками с водой, весом около 70 килограммов из Москвы от станции метро "Свиблово" в коттеджный поселок Михалево Парк.

Зрители могут отправить донат и заставить его на какое-то время развернуться и двигаться в обратную сторону. В пути Платон уже несколько дней. Он попал под все последние снегопады, но продолжает движение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.