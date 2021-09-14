В России провели розыгрыш денежных призов среди вакцинированных

Среди вакцинированных от ковида разыграли по 100 тысяч рублей. Это призы от правительства России. Каждому из участников был присвоен уникальный номер – фактически это обезличенные данные о сертификатах вакцинации.

Первых 500 победителей определил компьютер с помощью генерации случайных чисел. Теперь данные отправят в Минцифры и Минздрав. Уведомление о выигрыше придет в личный кабинет на Госуслугах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.