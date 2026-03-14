Температура в Москве опережает климатическую норму на месяц

Температура воздуха в Москве опережает климатический график на месяц и соответствует показателям первой декады апреля. С начала недели утренние часы фиксируются плюсовые значения.

По прогнозу синоптиков, в выходные в столице сохранится теплая и солнечная погода под влиянием антициклона. В субботу, 14 марта, днем воздух прогреется до 11–12 градусов, осадков не ожидается.

В воскресенье, 15-го числа, днем температура составит около 10 градусов. Атмосферное давление будет слегка повышенным.